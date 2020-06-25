一名男網友透露，餐桌上出現了一盤平時不會出現的生蚵料理，老婆還下令「吃光它」，讓他認為老婆別有所圖，不少人看了也起鬨調侃「你要被榨乾了！」不過此舉看在中醫師眼裡，卻覺得十分無言，並直言「海鮮不會壯陽」戳破民眾的錯誤認知。

原PO日前在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，「平常不會在餐桌看到的食材今天竟然出現了！然後老婆只淡淡的說了三個字：吃光它！」畫面中可見一盤生蚵被撒上了青蔥提味去腥。不少網友打趣笑說，「補好補滿的，呵呵～」、「暗示你要交功課了」、「她準備榨乾你了」、「你晚上完蛋了」。

對此，臉書專頁《流氓中醫師的極道診間》曾吐槽，「每次看到鄉民在那邊PO海鮮照片說『我老婆／女友端了一盤這個給我，我要注意什麼？』整個就很想翻白眼…」他指出，不是所有海鮮都有壯陽效果，「而且海鮮也沒有讓你提高性慾的功效在，更沒有提高性功能的效果！」他解釋，含有豐富「鋅」的海鮮可以增加精蟲的活動度，提高受孕機率，僅此而已，並強調「海鮮不會壯陽！」