汽車是很方便的代步工具，而且一輛要價不斐，是不少有車族的「心頭肉」，平常寶貝都來不及了，怎麼可能忍受有人蓄意破壞！一名女網友在臉書上抱怨剛買的新車在兩個月內災難不斷，日前又發現有人刻意刮花，讓她氣得將照片PO上網，沒想到網友看到照片之後瞬間全歪樓。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示2個月前才剛買新車，之前下雨天被人從後面撞到，好不容易圓滿解決，沒想到日前停在鄉下工廠外面空地，竟然被人畫了一痕，讓她超不爽，忍不住發長文詛咒對方會有報應，並直呼「新車是不是真的要牽去拜拜保平安？」最後也附上刮痕照片證明。

文章掀起熱議，不少人紛紛留言表示「世界上真的很多這種無聊人士」、「樓主你的怨念很深啊」、「傳說中的滿級詛咒，呵呵」、「有些人手很賤，看你是新車就要來一下」不過因為照片中車子烤漆反射出原PO的身影，亮眼外型讓部分網友歪樓「一直以為重點是版主反射照」、「烤漆反影比被刮得車痕更讓我注意」、「為甚麼我一直沒看到刮傷」、「只看到小姐好辣」「樓主好辣」。