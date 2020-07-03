炎熱夏季使不少爬蟲類出沒，甚至出現在家裡，讓不少人因此被嚇壞。日前一名網友上傳一段影片，當時他打算上廁所時，驚見馬桶底部有異物，便決定觀察一下，發現底部洞口竟竄出一條蛇，讓不少人驚呼「幸好當時你還沒上，要不然寶貝恐怕不保」。

馬桶底部蛇探出頭狂吐信 他嚇到彈開不敢坐(影片來源youtube/Toyakoi Jay)

一名網友上傳影片至《爆廢公社公開版》，寫下「想尿尿現在怎辦...」，只見他站在馬桶旁，發現底部似乎有異狀，才發現一顆蛇頭竄出，期間還不斷吐舌信，最終爬上馬桶座墊，目測體長可能有1公尺，目前不清楚拍攝地點，該影片也曾在微博流傳。

不少網友看傻「尿到一半被叼住就尷尬了！」、「不能冲回去嗎？完蛋，以後不敢則所了」、「原來馬桶內有蛇出沒是真的」「太恐怖了！害我現在上廁所都要先仔細看一下…」，還有人建議，若遇到類似情況，「掃把畚斗拿出來，把蛇掃到桶子裡，可以安心的上廁所然後把蛇放生」。