拔智齒是一種令人害怕的小手術，更是許多人的「痛苦回憶」，沒想到大陸日前就發生一起因拔智齒而喪命的不幸事件。大陸一名男子拔完智齒後竟血流不止好幾天，甚至還上網詢問，沒想到10天後就送醫不治。醫生檢查的時候發現該名男子「全身的血液都是細菌」，判斷死因是「腦出血併腦疝」。

根據陸媒報導，大陸湖南省長沙市一名叫做劉國帆的26歲男子在今年5月25日進行拔智齒的手術，沒想到術後卻出現血流不止的情況，29日因為擔心還主動加了替他拔牙的醫生微信詢問相關問題，並表示想再到醫院縫針，醫生則解釋「如果是你的血壓或凝血有問題，縫了也會有些出血」。結果一直到6月4日出血的狀況都絲毫沒有緩解，劉國帆也決定就醫，開車前往的路上突然感到身體不適因此停在路邊休息，被交警發現後協助送醫治療。

醫生檢查後發現劉國帆全身的血液都充滿細菌，認為他「可能是因為拔牙引起了細菌感染」，疑似患有急性白血症，儘管醫生努力搶救，劉國帆還是在6月9日不幸離世，對比拔智齒當天劉國帆曾開玩笑傳訊息對姊姊說「留了好多血可能會死，你記得幫我還房貸」竟然一語成讖，讓人不勝唏噓。而替劉國帆拔牙的牙醫診所本來在事發後承諾會給家屬交代，卻突然神隱多日避不見面，直到家屬求助於市長熱線才願意出面，目前此事已交由當地醫療糾紛人民調解委員會調查。