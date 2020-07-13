高山兀鷲（Himalayan vulture）是地球上飛得最高的大型高原猛禽，其食腐習性和天葬故事最為人所熟知，沒想到印度一名生態攝影師Samir Sachdeva卻意外捕捉到，竟有一隻巨嘴鴨（Large-billed crow）直接將高山兀鷲當作「坐騎」，悠哉地像是搭乘空中巴士一樣毫無違和感，驚奇畫面讓人看了嘖嘖稱奇。

事實上這張照片早在3月時，就被Samir Sachdeva分享在社群媒體上，直到最近又再度受到討論。Samir Sachdeva透露，事發當天，他在位於西孟加拉邦大吉嶺的住處賞鳥，沒想到卻意外目擊一隻高山兀鷲在離他家超近的樹上休息，「老實說，就連當地人都沒有這麼近距離觀賞過這種大型鳥類！」

不過當時，卻有一群巨嘴鴨正在騷擾高山兀鷲，他當下壓抑著滿腔激動，持續觀察了一陣子，意外發現有一隻大膽的巨嘴鴨不斷試著在高山兀鷲的翅膀和尾巴上降落，「來來回回至少3次！」讓他看得瞠目結舌。不少網友看完這幕驚奇畫面，也不禁打趣笑說「烏鴉真的很有種」、「只有烏鴉敢做這種事」、「實在太神奇了」、「偉大的航班」、「一種公共運輸的概念」。