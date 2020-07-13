有不少調皮搗蛋的小孩子都喜歡惡作劇或對朋友開開玩笑，沒想到就連動物寶寶也會做出這樣的行為！近日，印度一名官員就在推特上分享了小象對水池中的灰鵝惡作劇的影片，牠不斷地用鼻子朝灰鵝噴水，不過最後卻慘遭反擊，嚇得牠瞬間落荒而逃。

When the duck had an elephantine guts👍 pic.twitter.com/TOYbv1LxsM — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 10, 2020

印度森林服務局（IFS）的官員納達（Susanta Nanda）經常會在自己的推特中分享一些動物有趣的行為，本月11日，他又上傳了一段影片，從畫面裡可以看到一隻灰鵝正站在水池邊的石頭上，而岸邊則有一頭小象不斷地用自己的象鼻吸起水後朝著灰鵝噴去，這個動作重複了幾次後徹底惹怒了灰鵝，牠瞬間飛到了小象的身上進行反擊，讓小象頓時嚇了一大跳。不久後，兩人徹底反目，開始相互攻擊，先是灰鵝連連逼退小象，接著小象心有不甘也使出了後腳猛踹，彼此不斷地相互追趕著。

這段影片曝光後，不少網友都被小象和灰鵝幼稚的互鬥給笑翻了，紛紛留言：「臭屁孩果然無所不在！」、「後踢真的太有趣了，小象簡直是專家」、「在那之後，老師就要請牠們的家長來一趟了」、「大象真的太可愛了，牠們的體型雖然很巨大，但個性就像個調皮的小孩」、「天啊！這隻煩人的小象也太可愛了吧～」。