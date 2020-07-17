熱戀中的情侶難免會有一些親密行為，甚至做出超乎尋常的瘋狂舉動，俄羅斯近日就發生一對情侶「一時性起」，竟然就在路邊草叢上演激情活春宮，不料這一幕卻被一名大媽看見，直接爆氣拿出木板，施以「仗刑」痛打兩人屁股，短短1分鐘影片在網路上瘋傳。

Тетя Ирина начала охоту на насильников😂😜 pic.twitter.com/ni8iTz8RwN — Александр_Владимирович (@Serbia_777) July 15, 2020

根據外媒報導，位於俄羅斯斯塔夫羅波爾邊疆區（Stavropol Krai）的斯塔夫羅波爾市，有一對情侶在草叢中赤裸激戰，離譜行徑引起當地民眾圍觀，其中一名被稱為「艾琳娜女士」（Lady Irina）的大媽看不下去，直接手持木板，大步走向草叢，毫不留情的痛打這對「性致高昂」的情侶，使得原本的呻吟叫聲，立刻轉變成痛苦哀號。

這段1分鐘的影片隨即在網路上瘋傳，不少人認為大媽的行為十分正確，心理學家潘菲洛娃（Natalya Panfilova）更分析，這位大媽反應非常明確，就是將這對情侶當成小朋友在教訓，可以說是「守舊派衛道人士」，所以才會出現這樣失控的反應。