貴婦竟然淪為性奴！北市一名婦人，與豪門老公離婚後，雖有贍養費，但仍入不敷出，遂向一名追求者「土豪」借200萬。殊不知，「土豪」真實身分竟是地下錢莊老闆，借200萬元得還1200萬元，貴婦還不出來只能「肉身償債」，但過程全被拍了下了，成了一場無止盡的噩夢。

資深媒體人林裕豐，近日在談話性節目《震震有詞》分享案例。他表示一名上過報章雜誌、也接過不少業配的上流貴婦，與豪門老公離婚後，每月可領10萬贍養費。不過，對過慣豪奢生活的她來說，1個月10萬元怎麼可能夠用。

此時，貴婦身邊出現一名「土豪」追求者，出手闊綽還會送名牌包討貴婦歡心。錢不夠用的貴婦於是開口跟土豪借200萬元，土豪一口答應，還說不收利息，貴婦信以為真，簽下本票，豈料卻掉入陷阱。

林裕豐說，原來土豪的真面目是地下錢莊老闆，貴婦借的200萬元，連本帶利得還1200萬元。貴婦當然還不出來，那怎麼辦？土豪表示真心喜歡貴婦，只要跟他「做一次」，可抵1000萬。

貴婦不得已答應，結果卻是跌入更恐怖的深淵，原來土豪早就在房內架設好攝影鏡頭，將兩人全部性愛過程全拍下，各種角度都有。

之後土豪用性愛片要脅貴婦繼續交往、發生關係，還得被土豪「帶出場」，出席社交場合。最後貴婦受不了，只能找前夫幫忙解決，拿回性愛片並清掉借款。

(中時新聞網)