波蘭一名退伍軍人史坦尼克（Kamil Stanek）於本月10日被警方發現，在家非法飼養美洲獅，當地法院要求他將美洲獅移交至動物園。不料他非但不理會法院判決，還帶著美洲獅在森林中展開3天大逃亡，直到12日才主動投案，美洲獅才得以安置。

綜合外媒報導，史坦尼克6年前從捷克購入一隻美洲獅，並將其取名為努比亞（Nubia）飼養在自宅中，據悉，現如今努比亞體重已達40公斤，且一個月可以吃掉120公斤的肉。但由於私養美洲獅違反了波蘭法律，因此法院判決史坦尼克必須將努比亞移交至相關機構照顧。沒想到當動保人員前往史坦尼克住處，並表明要將努比亞帶走安置時，史坦尼克暴跳如雷，甚至揮刀作勢攻擊。

史坦尼克在逼退動保人員後，隨即帶著努比亞逃至當地的一片森林中，警方獲報後擔心努比亞受到驚嚇會危及人類性命，因此緊急出動200名警力搜捕了3天，最後史坦尼克總算在12日主動向警方投案，並將努比亞送到動物園進行安置，這才結束一場虛驚。