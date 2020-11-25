台北市立動物園近期多事之秋，9月才發生一對食蟻獸母女，翻越柵欄逃脫，最後僅找回女兒，媽媽仍下落不明，豈料北市議員張斯綱又發現，有石虎也落跑，至今仍未被尋獲，痛批動物園近期管理發生嚴重漏洞，要求檢討清查。動物園回應，初步研判石虎可能鑽入洞內，但也不排除逃出園外，持續派員尋找。

張斯綱表示，動物園9月才有對食蟻獸母女，翻越設有電牧線的柵欄逃脫，最後僅尋回女兒「紅豆」，媽媽「小紅」至今仍下落不明；而他25日接獲陳情發現，動物園上周末在清點動物數量時，驚覺有石虎不見，立即展開搜尋，至今尚未尋獲，他詢問動物園，園方回覆「石虎確實不在」，經調閱監視影像，石虎是從頂網的縫隙逃脫。

「動物園近期管理發生嚴重漏洞！」張斯綱表示，動物園接連發生動物脫逃，顯示管理有重大疏失，應立即全面清查園區內的漏洞，並檢討管理流程，且他也發現，近幾年動物園的各個區長，和以往不同，非管理現場出身的，導致人才斷層，未來不該再發生類似事件。

動物園發言人曹先紹回應，園方同仁在22日上午巡場時，發現園區石虎不見，經調閱監視器發現，1隻因受傷而被送到園區的3歲雌性石虎，在人工岩壁有挖掘動作，並在人工岩壁後方挖出一個洞，初步研判石虎可能鑽入洞內。

曹先紹說，目前會依過去照養石虎方式，評估可能會藏匿的時間，希望能將石虎「誘拐」出來，但也不排除逃出園外，已持續使用更多方式及派員尋找石虎蹤跡。

(中時 )