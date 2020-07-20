熊在許多動畫和童話故事中都是個性憨厚，毛茸茸又圓滾滾的可愛形象，但現實生活中的熊可是非常危險的野生動物！國外日前就有一隻黑熊闖入民宅，男主人為了保護孩子徒手和牠搏鬥，竟慘被黑熊一掌劈中頭部，出現嚴重撕裂傷，好在最後送醫後保住性命。

美國亞斯本市一名男子的家闖入一隻黑熊，為了孩子只好徒手抵抗攻擊。(影片來源/YT/ABC News/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，美國科羅拉多州亞斯本市（Aspen）一名叫做切爾諾斯基（Dave Chernosky）的男子在本月10日凌晨被自家廚房一陣騷動聲吵醒，他前去查看時才驚見一隻體型巨大的黑熊正站在冰箱前面。切爾諾斯基因擔心睡在地下室的一對12歲雙胞胎有危險，試圖將黑熊引出屋外，沒想到黑熊因為撞到車庫啟動裝置又被嚇得跑回屋內，逼得切爾諾斯基只好徒手抵抗黑熊攻擊。過程中他被黑熊一掌擊中頭部，事後他回憶道「牠突然伸掌巴我的頭，我真的可以聽到頭部被敲開的碎裂聲，熊掌既不柔軟也不舒服」。

"I laid in bed thinking, 'I really hope this isn't a bear,'" Dave Chernosky told CNN. https://t.co/hjUD0GACZU — CNN (@CNN) July 15, 2020

好在黑熊攻擊後也自行離開，但切爾諾斯基臉、下巴、脖子等多處都有嚴重的撕裂傷，送醫急救後已無大礙。根據科羅拉多公園和野生動物保護局發言人表示，該隻黑熊十分巨大，他們預估重達204公斤，後來也有成功追蹤到牠，但因為該熊闖入民宅並攻擊人類，將會進行安樂死，再比對現場調查。他們也強調安樂死從來都不是他們喜歡使用的方式，但保障民眾的安全更為重要。