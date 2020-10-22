自然教室開課啦！

全球奇異動物生態教室開課啦！台灣作為一個文化熔爐的地方，除了人種多樣化，物種也多樣化，許多你看過的、你沒聽過的通通都能生存在這片土地上，而許多人對於不熟悉、不認識或是動物的特殊現象都會產生好奇，這時候Google大神就出馬啦，每每有什麼動物新聞大事，就會成為當天熱搜關鍵字，讓你不認識也難～

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，近一個月內10大網友熱搜動物關鍵字，什麼琉璃蟻、象魚、魚虎你知道是什麼嗎？

10：椰子蟹

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椰子蟹是現存最大型陸生甲殼動物，不只能爬樹，還愛吃椰子和動物屍體，除了和人搶吃，更會捕食鳥類、鼠類、小蟹飽肚。

一場國外的露營烤肉竟引來50多隻椰子蟹，一樣八隻腳、一樣有殼，卻比台灣人常見的螃蟹、寄居蟹大上好幾倍，引發好奇成為熱搜關鍵字。外型可怕、巨大的椰子蟹其實有「強盜螃蟹」之稱，隨便都有4、5公斤重。

在台灣牠屬於保育類動物，今年暑假台東綠島疑似出現多起惡意玩殺椰子蟹的行為，若被抓到恐違反野生動保法遭重罰。

9：琉璃蟻

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想要滅琉璃蟻，就把超甜糖水混合硼砂就好了？錯！過甜誘不來螞蟻，而是要10-20%糖水混合3%硼砂，帶回蟻穴慢慢讓牠們瓦解～

近來讓中南部居民苦不堪言的「琉璃蟻之亂」紅到上榜熱搜，琉璃蟻長久生存在台灣，近幾年開始造成大規模疫情混亂，其中最主要原因在於政府為了鄉間小路安全，把路燈換成白色光亮的LED款，其藍紫光燈源正是趨光性琉璃蟻的最愛～

加上夏末秋初正是牠們的婚飛、交配期，一個晚上上萬隻飛行至農田、竹林、民宅等，領地逐漸擴散。

8：象魚

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「一魟、二虎、三沙毛、四臭肚、五金鼓」是台灣有名的5毒魚，其中臭肚就是象魚，牠的魚鰭有毒，被刺到會紅腫劇痛。

還記得18日台南一連4起地震，一條超大象魚跳缸自殺事件嗎？當時除了地震引起關注外，世界最大淡水魚之一的「象魚」同樣很吸睛！

學名為巨骨舌魚的象魚被認為是活化石，最長可到6公尺，超大體型、具毒性，是台灣5大毒魚之一，尾巴蠻力一甩可以擊倒一個成年男子，其有很高的經濟價值和觀賞價值，個人飼養或水族館都很受歡迎。

7：魚虎

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魚虎懂吃也被吃！兇猛「很派」的魚虎不只吃小魚種，還都選「原生種」魚蝦入口，雖然長得有點可怕、入侵性高，但其實牠在馬來西亞可是高檔食材，台灣政府也要求漁民、漁會捕撈，其肉質軟嫩，常被做成三杯、魚虎三吃很美味。

魚虎不是虎，是許多台灣小魚種的大天敵！今年日月潭萬人泳渡盛會前，有漁民發現「魚虎」蹤跡，這對愛吃魚的台灣人來說是個陌生的物種，是不是很好奇什麼是魚虎呢？

魚虎是外來魚種，數十年前被引進成為觀賞魚類，但隨著棄養、亂放生等問題，讓牠們不斷繁衍影響台灣魚生態，且掠食性強、體型巨大且兇猛，小魚根本不是對手，漸漸成為日月潭的霸王。

6：土虱

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鱸鰻、土虱、鯰魚可說是魚類三胞胎，困難辨別度堪比花枝、透抽、小卷，大家常見的是土虱，嘴邊有8條長鬚、背鰭較長；鯰魚則是4條鬍鬚，背鰭較短；鱸鰻則是粗厚圓長，身體帶花紋，下次看見知道怎麼分了吧！

有著長觸鬚、長相略為可怕的土虱相信許多人都認識，藥燉滋補是夜市特色小吃之一，日前中秋連假許多人烤肉馬拉松不間斷，讓急診室醫生在最後一天面對爆炸多病人，其中有人吃了「土虱的蛋」讓醫生一頭霧水，這麼怪異的食物也將土虱送上熱搜～結果是「吐司夾蛋」打錯字造成的烏龍。

其實過去就曾有網友在臉書PO出「土虱蛋」引發討論，其綠綠黑黑一團賣相不佳，口感評價兩極，且土虱多在汙濁泥濘水域生存，屬雜食性魚種，不只多數人不敢吃魚肉，牠的蛋也讓許多人卻步。

5：食蟻獸

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別看食蟻獸長相奇特，有的還身形四肢略大就以為牠很兇猛，其實牠很「虛勢」，面對敵人會雙手打開看似威嚇敵人，但只是像要討抱抱，可愛行動一點也不可怕～

9月初北市動物園爆出食蟻獸「小紅」帶著寶寶「紅豆」翻過電線逃脫，至今小紅仍下落不明，動物園方只好趕緊公開說明希望民眾幫忙協尋。

有著招牌長尖嘴的食蟻獸其實沒有牙齒，靠細長舌頭品嘗牠愛吃的螞蟻或白蟻，屬於夜行性動物，視力不好只能靠聽覺和嗅覺行動，若有民眾發現蹤跡，盡快通知動物園。

4：惡霸犬

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別聽到惡霸犬就先嚇得不敢養，惡霸犬其實脾氣很好，對家人親和力、服從性高，是經美國認證適合家庭陪伴的寵物。

農委會日前公告修法禁止飼養、進口比特犬和其混種犬，其中惡霸犬也在名單中，引起許多網友反彈，擁有一隻惡霸犬寵物的女星陳喬恩也跳出來聲援。

許多飼主說明，惡霸犬雖然有比特犬血統，但其短腿、吐舌傻憨表情常萌翻人，且個性溫厚，只是叫了惡霸名、不太上相，但其實是本性溫柔的動物喔。

3：鬥魚

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雖然鬥魚常被養來觀賞用，但其實一缸不容兩鬥魚啊！根據農業網站網友討論，鬥魚攻擊性強、地域性也高，適合單獨養，若要混養，魚種也要經過挑選。

有著很「派」的名字，卻是很常見用來觀賞的魚種，苗栗縣月初舉辦復育台灣原生種蓋斑鬥魚競賽，顏色鮮艷度、魚身外型、公母魚等都列入評選，認真程度就像要出國比賽。

鬥魚是蚊子的天敵，有效減少病媒蚊孳生，也是牠的一大賣點，且各種色彩、線條要照顧得漂亮拿第一，連養魚好手都說不容易。

2：台灣黑熊

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台灣黑熊的「V字領」可不是台灣獨有，其實亞洲黑熊都有這款共同特徵。

編號「711」的台灣黑熊月初三度誤觸陷阱受困，曾在台中東卯山被陷阱夾傷，讓林務局捕捉繫放，此次又受農民「山豬吊」的鋼索圈住被發現。

台灣黑熊落入陷阱、受傷等時有耳聞，呼籲民眾正視保育問題，有著白V的標誌性特徵、強壯卻不主動攻擊人類，若真的意外遇上，應該面對牠們，緩慢且安靜的退離現場，絕對不要驚慌尖叫狂奔，反而會讓牠們展開攻擊。

1：兔子

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童話故事都是騙人的！小時候爸媽總說，小白兔吃紅蘿蔔眼睛才漂亮又健康，卡通裡兔子也總是啃著紅蘿蔔，但其實過量的紅蘿蔔會讓白兔中毒，紅眼睛也是因為血液顏色，才不是紅蘿蔔。

印象中毛茸茸、無辜萌眼的兔子，其實攻擊性很強！9月底桃園一處牧場發生兔子咬斷小朋友手指意外，嚇壞不少爸媽，當時小朋友在媽媽沒注意的情況下伸進圍籬，想要摸兔子卻被咬斷手指，最終沒找回斷指。

真的別小看兔子看似傻傻啃著蔬菜、一團肉球般毫無攻擊性，其實牠們許多行為需要訓練且相當具有地域性，就像小朋友穿越圍籬要摸牠，對於外力要進入牠的籠子或是空間時就會攻擊，因此若是養牠，得誘哄牠出籠子才能清理，而非直接抓牠。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月23日至2020年10月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『一個月以來上Google熱搜的動物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)