許多動物遇到危險的時候，都需要仰賴人類的幫助才能成功獲救！日前一名女網友在自家後院發現一隻被網子纏住的穿山甲，一度以為牠已經死了，好在助牠脫困後發現還有一絲氣息，立即通報相關單位來處理，目前已經在治療當中。

脫水的穿山甲喝水整整喝了5分鐘不停。(影片來源/YouTube/chinatimes/如遭刪除請見諒)

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示中午在自家後院發現一隻被雞舍網子纏住的穿山甲，看牠全身還爬滿螞蟻，閉著眼奄奄一息的樣子，還以為已經死掉，好在解開脖子上的網子之後就看到牠恢復意識，趕緊將牠抱回家並聯繫縣府的野生動物保護單位求助。

網友在後院發現一隻被網子纏住的穿山甲(圖/原PO授權提供)

原PO擔心穿山甲口渴，幫牠準備了一小杯水，沒想到「牠喝水足足喝了有五分鐘沒停，喝完還用小小的眼睛看著我，彷彿在說謝謝我們救了牠」不久後動物保護組織的也趕到現場，檢查發現牠是一個才1歲多的穿山甲弟弟，應該是受困好幾天了，有點脫水，還需要送醫處理傷口和輸液。原PO最後也期盼「看來我們第一時間給水是非常正確的做法，真心希望這孩子能撐過去，加油！」

原PO帶回家後給牠準備一杯水，穿山甲竟足足喝了5分鐘都沒停。(圖/原PO授權提供)

文章曝光後掀起熱議，不少網友都留言感謝原PO的善舉「還好有你們」、「感恩好人有好報」、「揪感心謝謝您的救援期盼穿甲弟一切順遂」、「祝您一生福報滿滿」、「謝謝你，穿山甲弟弟好可愛」、「感謝有你～台灣未來會更好～希望大家以後對待動物都能秉持著愛心～千萬不要虐待或置之不理～～」。原PO事後也向記者透露，經過治療，穿山甲弟弟恢復的很好，請大家不用擔心。