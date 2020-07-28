有時候會在不經意的情況下，捕捉到野生動物有趣一面，讓人看了不禁莞爾。國外一間旅行社日前在官方IG釋出一段小袋鼠打「醉拳」的影片，陶醉的呆萌模樣瞬間在網路上爆紅，引發瘋傳。

在 Instagram 查看這則貼文 Australia（@australia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 25 日 下午 1:01 張貼

澳洲是公認的自然天堂，時常可以在路上近距離看到野生動物。澳洲旅遊局日前就在官方IG轉發一段當地旅行社所拍攝的影片，畫面中有一隻毛茸茸的小袋鼠正在科夫斯港（Coffs Harbour）的海邊享受陽光和海風，只見牠突然伸出抓子開始「花式撓肚」，疑似因為太舒服忍不住瞇著眼睛往後「下腰」，像極了武術「醉拳」裡的招式，可愛模樣馬上吸引將近百萬人觀看。

有網友認為袋鼠抓癢的動作跟姿勢和「醉拳」很像。(影片來源/YouTube/CAWS WUSHU/如遭刪除請見諒)

影片曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「這是我見過最可愛的畫面」、「好腰力！」、「我嘴角已經失守」、「那個手哈哈哈哈哈哈」、「哈哈哈可愛內出拳與防衛」、「齁好喜歡」、「醉拳」、「可惡想養」、「超軟Q欸」。