身為男人，「食色性也」，有辣妹、正妹、熱褲妹走過身邊，怎可能不多看兩眼。問題是如果老婆大人在身邊，可得好好當心，一個不留意，被逮到把柄，下場恐怕相當悽慘。一名男網友就是太大意，中了老婆「陷阱題」，下場就是當天晚上得睡地板，而且是客廳地板。

一名高雄人夫在臉書社團《爆怨2公社》發出「警世文」，他表示陪妻子逛街時，一名長髮飄逸、穿著極短熱褲妹子與他們擦肩而過。老婆開口說道：「老公你看，那個女的腰好細，腿也比我的還細，好正好羨慕哦！」

高雄人夫說，自己當時顧著滑手機，隨便看了一眼就隨口回了一句：「嗯啊」，結果，話一出口，「頓時有股寒意從脊椎涼到頭殼小⋯⋯⋯」，老婆大人立刻震怒下旨：「馬的勒...還嗯啊？？？晚上你給我睡客廳地板...記住是地板！！！」。

高雄人夫哀嚎：「看也是你叫我看的，說也是你在說的，比也是你在比的，我又掃到颱風尾中槍了。不說了要變天了，得多買一件棉被了，不然會感冒。」最後更好心奉勸怨友：「走路真的不能滑手機！ 一不小心會被妹子給陷害！人生好難！」。

這篇爆怨文讓社員們笑翻，紛紛回應：「看是叫你看但不能亂回應；老婆面前不能說真話的！」、「下次記得說：是要我看甚麼？最正的不是在這邊了嗎？男人嘴巴甜一點有好無壞！」、「至少還有地板，以後回話要先想清楚再回答！」；

「跟老婆出門走路滑手機…求生慾望-40%...老婆跟你說話繼續自顧自的滑手機隨口應對…求生慾望再-40%...回過神來才發現自己慘了，求生慾望再-20%....恭喜您只獲得睡客廳門票一張，沒有獲得(超商或公園過夜)門票要偷笑了」。

(中時新聞網)