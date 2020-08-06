許多動畫和童話故事裡面都把狗狗形容成貓咪的剋星，但實際上的情況究竟是怎麼樣呢？日前一名飼主就上傳一段家裡黃金獵犬和貓咪的可愛互動，原本以為是貓咪被欺負了，沒想到反轉結局讓主人也忍不住笑翻。

阿金突然咬住貓咪拖進屋，真相竟大反轉！(影片來源/FB/Purrtacular Videos/如遭刪除請見諒)

國外近日有一段寵物影片在網路上瘋傳，只見有一隻黃金獵犬突然緊緊咬住貓頭，就這樣一路將貓咪拖進屋，飼主見狀以為貓咪被欺負了，還緊張的對著黃金獵犬直呼「放下！放下！放！抱住牠不許…」要牠鬆開嘴巴，沒想到仔細一看才發現其實是貓咪狠狠咬住阿金的嘴邊肉不放，阿金只不過是過來討救兵的，超反轉真相讓飼主忍不住笑出聲來。

影片曝光後被分享到社大社群平台，在影音平台TikTok上不但有將近860萬次觀看次數，還有77萬人按讚，不少人看了紛紛留言「受害者和加害人分不清楚」、「汪：麻麻你看他啦，嗚~ 好痛」、「馬麻救命~~」、「結局太反轉了吧」、「勝者猫」、「感覺阿金好無奈」、「貓：你惹到不該惹的知道嗎」實際上這段影片裡的貓狗是大陸一名飼主所飼養的黃金獵犬騰騰和貓咪小寶，牠們平時感情非常好，飼主也經常在微博「金毛鬧騰麻麻」分享他們的日常。