在外面流浪許久的浪浪生存不易，通常對人類都有著強烈的警戒心，需要耐心的陪伴才有可能獲得牠們的信任。國外的救援人員就在街頭發現一隻身形瘦弱的兇悍老貓，希望牠能在生命的最後能感受到家的溫暖，就將牠帶回去照顧，沒想到原本看到人就暴怒的兇猛老貓和小貓咪相處後竟然出現驚人變化。

兇悍貓爺爺竟對小貓放下戒心(影片來源/YouTube/The Dodo/如遭刪除請見諒)

加拿大一間貓咪救援中心Tinykittens，2016年時在街頭發現了一隻垂死的老貓，既瘦弱，健康狀況也非常不好，判斷牠應該只剩下幾個月的壽命。因為不忍心直接安樂死，決定將牠帶回收容所，讓牠安心度過晚年，並取名為曼森爺爺（Grandpa Mason）。在外面流浪許久的曼森爺爺原本對人類非常警戒，有人接近就會暴怒，之後雖然放鬆了一些，還是不太喜歡給人碰，但這一切隨著2隻小貓的到來竟出現神奇的變化。

不久後有2隻剛出生的小貓和來到收容所和曼森爺爺一起寄養，本來還很擔心牠們會處不來，沒想到曼森爺爺父愛大爆發，會陪小貓一起玩；幫牠們洗澡，連頑皮的小貓在牠身上亂爬亂跳從來也不會生氣，完全卸下心防。從此之後收容所有的小貓都會帶來曼森爺爺這裡，讓牠照顧和教導牠們。雖然曼森爺爺在去年9月離世，收容所還是繼續以牠的名義救助貓咪，將牠的精神好好流傳下去。