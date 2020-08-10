有些動物的外型長相非常相似，尤其是小寶寶的時候更是容易讓人混淆。哥倫比亞一名男子前陣子在路旁撿到了一隻被人遺棄的小貓，他立刻起了憐愛之心將牠帶回家飼養，不過卻發現這隻小貓的行為不太對勁，在上網搜尋了相關資訊後才發現自己撿回家的並不是小貓，而是一隻美洲獅寶寶！

(影片來源/YouTube/Inside Edition)

根據外媒報導，該男子古斯曼（Elmer Guzmán）居住在一個名為阿爾瓦拉多（Alvarado）的鄉村小鎮，近日某天，他騎車外出時在路邊發現了一隻小貓，由於他經常在當地發現被遺棄的動物，因此理所當然地也認為這隻小貓遭到主人丟棄，並將牠帶回家暫養，同時幫忙找尋小貓未來可以安心生活的家。

不過很快地，古斯曼開始察覺這隻小貓的異常行為，和一般的家貓非常不一樣，於是他立刻上網搜尋，發現今年6月份時，托利馬（Tolima）的官員曾經在附近的佩拉萊斯機場（Perales Airport）營救了一隻美洲獅寶寶，並將牠放生回野外，古斯曼比對了新聞中美洲獅寶寶和家中小貓的特徵，兩者非常相似，因此立刻向官員聯絡。

根據獸醫的說法，這隻美洲獅寶寶大約2個月大，因為過去一段時間都被餵食了牛奶和高鹽食物，所以有些營養不良，而野生動物中心也表示，只要等到這隻美洲獅寶寶健康狀況穩定下來後，就會把牠重新放生回野外。