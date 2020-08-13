薛丁格貓（Schrödinger's Cat）是一個思想實驗，1935年由奧地利物理學者埃爾溫·薛丁格提出，量子具無法確定位置的特性，因此假想實驗中，貓處於生存與死亡的疊加態。西班牙一名插畫家日前拍到家中愛貓的鏡中倒影，呈現坐在紙箱的樣子，但將鏡頭照向實體，卻發現紙箱裡根本沒有貓，讓人直呼是「薛丁格的貓」。

西班牙莫夕亞插畫家貝倫（Belén García Ilustra）養了一隻虎斑貓提摩太(Timoteo)，日前他看向陽台落地窗時，發現玻璃窗反射出愛貓待在紙箱中，但神奇的是，他看向右邊室內的紙箱，貓卻不在裡面，形成非常有趣的畫面，貓咪彷彿介於「有與沒有之間」，貓究竟在哪裡也意外引發討論。

其實紙箱一直在室內，而貓則是待戶外，落地窗玻璃映照出紙箱的影像，而兩者剛好處於對稱位置，因此從鏡子來看，虎斑貓彷彿是待在紙箱中，一起被鏡子反射出來，讓人產生視覺錯覺，若由戶外往內看，就會發現原處只有一隻貓。貼文吸引7.5萬人按讚，直呼「這是什麼法術？」、「這隻貓到底存不存在呢？」、「貓咪卡到鏡子世界」。