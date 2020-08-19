蘇格蘭一名11歲男童，日前與朋友至卡倫河(River Carron)釣魚，期間發現了一塊詭異石頭，由於外型非常特別，誤以為是古生物化石，隨後開心拿回家收藏，家人驚覺不對勁，隨即聯繫相關單位，發現這顆「化石」竟是一顆未爆的手榴彈。

Boys bring live hand grenade home to sleepover thinking they'd found a 'fossil'https://t.co/lrUAQweean pic.twitter.com/MgemfFjtuL — Daily Mirror (@DailyMirror) August 17, 2020

根據《鏡報》報導，11歲比利（Billy Haddow）跟同學亞歷克斯（Alex Kesely）日前至卡倫河（Carron）釣魚，之後在河中央發現了一顆怪石，因此便好奇的撿起來把玩，認為是古代動物或海洋生物的遺骸，所以決定帶回家收藏，比利隨後便帶著它到亞歷克斯家過夜，隔日才拿回家。

比利的媽媽莫琳（Maureen）提到，當時家人發現這顆化石後，都感到相當不安，比利父親還警告他快丟掉，但他仍不聽勸，還帶到亞歷克斯家過夜，直到比利拿給哥哥看後，驚覺這是一顆手榴彈，趕緊通報相關單位，比利才驚覺事情大條了。警察迅速抵達現場，證實這是一顆未爆的手榴彈，歷史可追溯至第一次世界大戰，儘管歷史久遠，但仍相當危險。

警察召集爆炸專家，並封鎖了該地區，於托比斯路（Torbeith Road）附近的無人田裡引爆，才結束了這一場驚魂。而比利表示，他當時在岸邊看到這一顆化石，位於河中央的小島上，趨於好奇心便涉水去撿，「我認為它外形很酷，當作裝飾品一定很有趣，但我沒意識到它是一顆未爆手榴彈，隨時可能會爆炸，警方對於我把它帶回家的舉動，都覺得非常傻又危險」。