台灣機車密度高居世界第一，但不少人騎車上路卻未必會檢查輪胎的胎紋磨損度，以至於錯過換胎時機，甚至因為車輪打滑、爆胎而釀禍。就有網友分享一間機車行的輪胎教材，清楚指出9種換胎時機，超中肯評語讓網友全笑翻了。

該網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張照片，只見9顆輪胎一字排開，依照磨損程度被標上專業又中肯的標語，分別是「拿命賭注」、「用生命撐到極限」、「長時間沒氣騎乘」、「看見生命的吶喊」、「真‧玩命光頭」、「換胎稍嫌太遲」、「標準換胎時機」、「尚稱堪用可騎」等胎況。

堪稱「寓教於樂」的照片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「不換胎就投胎」、「原來我都在生命極限游走」、「我都是看見生命的吶喊，每次」、「佛心的一張圖，不知可以救下多少人命，功德無量啊！」、「拿命來賭可改成西天指引了」、「該換的就應該換…不要害人害己」。

事實上，如果輪胎過度老化，會失去抓地力，即便剎車功能正常，但車子也容易打滑失控；再者，輪胎磨損或是胎壓不足都可能造成爆胎。

法令規定，輪胎的胎紋至少要1.6mm才可上路行駛，因此民眾需要特別留意胎面「磨耗指示點」的狀況，否則依「道路交通處罰條例」第33條第1項第17款「輪胎胎紋深度不符規定」，將可裁罰3000元，若逾期不繳納，最高可罰6000元。