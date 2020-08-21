吃人夠夠？台中一名蔡先生日前在網路上砲轟，他打開自家鐵門之後，沒想到竟然有陌生車輛直接筆直開進來，停在他家車庫，車主不僅沒打聲招呼，甚至跑得不見人影，讓他氣得將照片PO網公審。貼文一出，逾萬網友替他打抱不平，並建議先報警「台灣法規很可悲的，如果在美國早就被開槍射殺了！」

蔡先生昨（20日）在臉書社團《爆料公社》PO文痛批，竟然有陌生車輛在光天化日之下，直接將車子插進自家車庫臨停，讓他錯愕直呼「太誇張！一個不認識的人，說都沒說直接開進我的車庫，人還溜走！我家當你家的概念嗎？」

畫面中可見，陌生車輛整台開進蔡先生屋子裡，他也強調自家外觀長得不像停車場，「怎麼會有人想把車停到別人家的車庫，然後人卻跑掉，到底圖的是什麼心？」

貼文一出，網友看得氣憤難平，紛紛留言要蔡先生先報警，「進到私人土地，還滿扯的」、「告他私闖名宅」、「記得先報警備案再把鐵門拉下，免得他後面反咬你偷車什麼的」、「先報警，警方先連絡車主，若連絡不到，若車主不到場處理，並查是否為贓車，最後會因私人土地無法處理，有了報案記錄就可關鐵門，等車主自己上門而無法開車時，再談賠償事宜」、「當然是不可以拖吊，可以報警協助聯絡而已，聯絡不到，你只能認命，只能告他侵占而已，台灣法規很可悲的，如果在美國早就被開槍射殺了！」

對此，蔡先生接受《中時新聞網》訪問時表示，車主有在玻璃上留電話，「我們打了電話給她之後，就偷偷的又開走了…」但因為剛搬到大里6個月，希望與人為善，後續就不再追究。不過根據蔡先生提供的監視器畫面，可明顯看出一名女性車主在當天下午3點50分左右，直接俐落的將車子開進蔡先生家的車庫，接著撐傘步行離去，毫無一絲遲疑，讓蔡先生備感無奈。