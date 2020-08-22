沒養寵物的人，對於飼主會跟自家寵物聊天對話，感到不可思議，甚至嗤之以鼻，認為飼主只是一廂情願的腦補寵物情緒。但事實並非如此，美國一位84歲退伍軍人威廉斯（Ron Williams）終日與貓咪毛毛（Fluffy）為伴，沒想到當他危在旦夕時，毛毛在關鍵時刻因為聽懂他的「暗號」，成功救了他一命。

毛毛當下是威廉斯活命的最後一絲希望，於是他對著毛毛說出「叮鈴鈴暗號」，沒想到還真的有用！（影片取自Facebook/7 Eyewitness News WKBW）

今年6月時，獨居的威廉斯在浴室不慎跌倒，加上行動不便，讓他難以起身，即便手機就放在洗手台上，但他就是搆不著，就這樣躺在浴室地板上整整16小時，叫天天不應叫地地不靈，他的手也因為壓在身體下方，幾乎發麻，直到隔天早上8點，救星總算出現！

威廉斯回憶，過去他接聽電話時，都會隨口跟毛毛說「叮鈴鈴（ring-a-ding）」，而毛毛當下是他活命的最後一絲希望，於是他對著毛毛說出「叮鈴鈴暗號」，沒想到5分鐘後，毛毛竟然真的把洗手台上的手機給撥下地板，讓他得以打電話求救。

毛毛的聰明反應，讓威廉斯欣慰直呼「我這條命是牠救的！如果牠當時不在，後果真是不敢想像！」無論毛毛是否真的聽懂威廉斯的暗示，但牠救了飼主一命是無庸置疑的。