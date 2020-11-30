撞擊畫面曝光 台南男奔山區救流浪貓 慘撞橋頭活活燒死（民眾提供／莊曜聰台南傳真）

男奔山區救流浪貓 火燒車畫面曝光（民眾提供／莊曜聰台南傳真）

台南市玉井區30日凌晨傳出一起死亡車禍，32歲邱姓男子駕車赴山區，欲將受傷的流浪貓帶往就醫，豈知，在回程行經竹圍橋處，車子失控直撞上橋頭，而透過事發當下畫面可見，車體隨即因撞擊竄煙，過沒多久大火吞噬車體，邱男則受困車中，活活燒成焦屍。

據警方調查，32歲邱姓男子為一名外送員，他從網路上獲知楠西山區有流浪貓受傷，便二話不說，立刻開夜車上山想將小貓接送至市區醫院治療，而在下山的途中，邱男整輛車失控撞上竹圍橋頭。

透過監視器畫面可見，邱男的車子直直朝橋頭衝去，因撞擊力道關係，車體還明顯反彈並竄出煙苗，隨後便冒起大火吞噬整輛汽車，邱男則受困車中，來不及逃生，待警消到場消滅火勢後，才驚覺駕駛座上躺著一具焦屍。

警消到場將火勢迅速撲滅，但邱男來不及逃生死在車內。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

出事的路段，左轉是台3線，右轉則是要進入玉井市區。（莊曜聰攝）

邱姓男子30日凌晨開車到山區帶流浪貓要到市區就醫，在行經玉井竹圍段時，字撞橋頭引發火燒車，他因逃生不及死在車內。（莊曜聰攝）

而警消到場時，在一旁馬路上見到自車中被拋飛的小貓，所幸小貓因噴出車外而救回一命，並於橋下尋獲邱姓駕駛的手機。經玉井警方接手調查並勘驗現場，初步研判邱男可能是因為路況不熟，加上車速過快，沒有能夠及時左轉彎，才會直接衝撞橋頭，釀成這起悲劇。

(中時新聞網)