在童話故事中的美人魚大多數都是以女性且姿態優美的形象出現，讓人們都對於這未知的生物充滿好奇與幻想。近日，大陸河南一間海洋公園也推出了夢幻的美人魚表演秀，然而一登場卻瞬間讓大家的童年幻想全部崩壞，網友們更笑稱這是自己看過「最油膩的美人魚」。

該海洋公園的美人魚竟是「啤酒肚大叔」讓遊客都看傻了眼(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，網友「阿杜大魔王」日前帶著孩子到河南洛陽的「中赫海豚灣海洋公園」遊玩，並觀看了館內的一場「美人魚秀」，然而美人魚登場後竟是一名「啤酒肚大叔」，他在水中自在的游泳著，還接連擺出幾個健身的動作，最後更是搞笑地拍起了自己的肚子，讓這名網友開玩笑地說，要給自家孩子留下陰影了。

而影片曝光之後很快就在網路上引起熱議，不少網友看完都感到十分崩潰，笑說：「影片裡有個小孩在哭，一定是夢碎了」、「童話裡都是騙人的」、「我終於明白小美人魚為什麼寧願捨棄聲音、冒著變成泡沫的危險也要嫁給王子了」、「大概是啤酒海裡長大的」、「完了，美人魚在我腦裡的印象崩塌了」。

事後，這名「美人魚」也出面解釋，當天負責表演的同事剛好請假，因為自己是馴養員懂得游泳，所以才會在同事的慫恿下登場，原本還很擔心會害小朋友哭鬧，所幸最後家長及孩子們都覺得很搞笑有趣。