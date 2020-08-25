現代人工作忙碌，有一台能快速將食物加熱的微波爐，是不少人的心頭好。日前就有網友將整根玉米放進微波爐加熱，沒想到下一秒竟然炸成「雪白爆米花」，超魔性的成品讓眾人全看傻了！

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》透露，將整根玉米放進微波爐，不料當再次拿出玉米時，竟然整根「開花」，猶如市售的爆米花，讓她十分錯愕。畫面中可見，一整根的金黃玉米，在中段位置的部分玉米粒，竟然變成好幾個「雪白爆米花」，緊緊地黏在玉米梗上頭。

這魔性的畫面讓網友全都看傻了，紛紛留言直呼「我以為是傳說，結果是真的」、「的確有專門爆整隻的哦」、「新鮮現做」、「自製爆米花技能get」、「這微波爐有得清了」、「要乾的玉米才會這樣吧」、「1根2吃～哈哈」、「音樂請下：嗶嗶啵啵 嗶啵啵 爆米花 爆米花 一顆玉米一朵花」。

事實上，過去就有嘉義在地小農將玉米採收後真空乾燥，完整保留玉米營養及原始型態，推出「有梗爆米花」風靡一時。