隨著3C產品普及，現代人人手一機，用眼過度的近視族群不減反增，而度數越深，鏡片厚度越厚。日前就有網友分享2800度的近視眼鏡，超不科學的鏡片厚度，媲美動畫角色「小小兵」戴上眼鏡的模樣，掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》上傳兩張照片，並PO文寫道「這是一副2800度的眼鏡…」畫面中可見，照片中人物手上拿著一副細框眼鏡，仔細一看卻發現，這副眼鏡竟然配置了兩片超厚鏡片，從側面來看，幾乎有一個手指頭的指節那麼厚，目測將近3公分；此外，鏡片中間還有兩片圓形的開圈，目的是使中間鏡片更薄、整體重量更輕。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「真的假的啦，太可怕了」、「這戴上去，鼻樑撐不住吧」、「無法想像的數字」、「這厚度應該可以防彈了吧」、「近視到2800度，這基本上跟瞎子沒兩樣了吧」、「戴上去不就快變成小小兵了」、「怎麼不乾脆去雷射」。

在 Instagram 查看這則貼文 Minions（@minions）分享的貼文 於 PST 2016 年 11月 月 16 日 上午 10:33 張貼

也有人擔心「鏡片配到2800度，那代表實際度數會更深，說不定破3000了」、「超高近視，以後白內障，可以會沒有適用的水晶體度數…視網膜、黃斑部可能也不會太好」、「我曾經到2700度，結果是白内障」。