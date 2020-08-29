不只人有起床氣，可愛小袋熊也不是好惹的！日本長野市茶臼山動物園有一隻名叫「モモコ桃子」的袋熊，這天在戶外活動區睡得正好眠時，飼育員看見牠身上佈滿沙土，於是好心的幫忙撥沙，沒想到袋熊卻不領情，直接大氣一哼，堅持將「泥被被」蓋好蓋滿，賭氣舉止讓網友全笑翻了！

野市茶臼山動物園近日將這段有趣的影片上傳至推特，畫面中可見，小袋熊當時正在戶外活動區睡覺，碰巧被飼育員發現牠身上佈滿髒兮兮的沙土，於是走上前去，溫柔的將牠身上的沙子撥掉，沒想到就在飼育員清理乾淨時，小袋熊竟然立刻用前肢將地面上的泥沙大把大把的往身上撥。

此時飼育員也不甘示弱的再次撥掉袋熊身上的泥沙，氣得袋熊「哼」一聲，又回撥的更起勁，堅持要將「泥被被」蓋回來，飼育員和袋熊之間隨即展開一場「泥土攻防戰」，一來一往的有趣互動，療癒指數破表。

不少網友看了紛紛留言直呼「人家熊熊怕冷」、「那是牠的天然小被被啦」、「加倍奉還XD」。事實上，不少動物睡覺時會在身上蓋上泥土，除了保暖，也能保護皮膚不被陽光直射，同時還能防止蚊蟲叮咬。