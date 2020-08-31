服裝和個性有著密切的關係，可以從中了解一個人的喜好和需求，甚至能大概猜到對方從事的工作。國外有節目就指出，街上常見的「有線運動褲」是低學歷的標誌，有網友轉PO到臉書上發起討論，想不到竟有不少人紛紛表示認同。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示他日前看到日本節目的調查單元，指出街上常見一種「側邊有線」的運動褲，是低學歷的標誌，大膽發言讓他忍不住驚呼「這節目撿到槍」但也好奇發問「台灣好像也是這樣嗎？484該標記朋友了」

文章曝光後掀起熱議，不少人留言笑稱「怎麼辦有點準」、「哈哈大笑我常穿學歷真的很低」、「覺得好像沒錯，但好像會得罪很多人」、「就好像某些車被認為是＋9車，但車廠表示無辜」、「重點都穿盜版的」、「就好像真理褲明明只是穿起來舒服的運動褲 現在卻被用來....」。

但也有知情網友解釋這和日本當地的刻板印象有關「是日本人在揶揄小屁孩用的，跟品牌無直接關連，純粹是因為上社會版面的屁孩都是這個裝扮……跟台灣+9都穿部分品牌一樣」、「這是因爲運動褲好活動寬鬆容易藏武器，過去一段時間日本的黑社會小混混常會穿長版運動褲在外活動而導致的刻版印象，就像我們曾認為穿絲質花襯衫寬西裝褲會想離那個人遠一點一樣，所以不少台灣留學生都曾被誤會過」。