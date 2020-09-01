聯絡簿是平常師長溝通孩子狀況的最佳媒介，但前提是必須要看的懂才行！一名爸爸日前翻開小學兒子的聯絡簿，發現在功課和攜帶物品欄位竟然出現4個神祕圖形，讓他百思不得其解，忍不住PO網求救。

一名爸爸在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示昨（31）日上是上小學的兒子第一天開學，回家後他翻開聯絡簿一看，發現兒子在「今天功課和明天應帶物品」的欄位僅畫上4個神祕圖形，其他什麼也沒寫，分別是「嘴唇」、「口」、「｜」、「O」，讓他PO網崩潰跪求「師爺翻譯翻譯」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友都踴躍幫忙解謎「碗、衛生紙、筆」、「口罩、書、筆、橡皮擦」、「碗、杯子、牙刷、句點」「帶錢、書和餐具」「我還以為是今天吃飯、喝水各一」「這是不是在考無蝦米拆字，口罩、水壺、筆、橡皮擦」。

還有人腦洞大開，想出不少創意答案「第一個是airpods？」、「七月符令，驅邪避凶用」、「老師穿低胸、窄裙，驚嘆號啦」、「中元節； 元寶...銀紙...1O公斤」、「西風，白板，二索，一筒」、「Switch主機+動森遊戲片」其中也有不少人認真表示，正確答案應該是老師要求回家作業要「唸課文1遍」。