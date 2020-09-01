農曆七月，民眾對於鬼神之事更為敏感，一名女網友特別分享了在上一個租屋處遇到的毛骨悚然事件，心有餘悸的透露，當時和女兒共浴，沒想到女兒洗澡洗到一半卻低頭定格，悄聲告訴她「門那裡有一個叔叔…」嚇得她瞬間蹲下遮臉，相當崩潰。

原PO今（1日）在臉書社團《靈異公社》PO文指出，帶小孩最怕晚上或是半夜聽到小孩說「媽媽，門那裡有人？窗戶那裡有人？」她接著透露，在上個租屋處曾發生一件讓她十分無言的靈異事件，當天晚上，她和女兒一同沐浴，但女兒卻突然停止所有動作，低著頭不發一語，她驚覺有異，於是問她「怎麼了？」沒想到女兒卻悄聲回她「門那裡有一個叔叔，很恐怖還流血在那裡看…」

嚇得她立刻蹲下並遮住臉，待回神之後立刻連珠炮的對著空氣大罵「看看看看看看看！是沒看過女人洗澡嗎？」語畢，女兒便告訴她說「那個叔叔不見了」，兩人這才安心的繼續把澡洗完。她也心有餘悸表示，事發至今，「害我現在洗澡都有一點陰影」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人歪樓直呼「還好是看不見的流血叔叔，要是看得見的流血叔叔還得了」、「是流血？還是流鼻血？」、「還好叔叔是流血，不是流…」。

也有網友分享自家靈異事件，「我家小朋友以前常說天花板有隻大野貓，我都跟他說不可以亂說話」、「小心哦！還會有躲在房間門口探頭往內看的…我車禍顱內開刀救回來之後，在自己家裡晚上要睡覺時，就看到有人在門口看我，而且是門框的兩邊都有好幾位」。