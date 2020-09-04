許多人一提到狐狸，馬上聯想到陰險狡詐，事實上，狐狸充滿靈性，警戒心也高，要想拍下狐狸家族的日常，需要相當高超的策略技巧。芬蘭一名攝影師不惜花費3年時間，與4個狐狸家族混熟，近身捕捉到牠們充滿童趣的一面。

芬蘭攝影師伊恩（Ian Granström）原本專注於拍攝風景寫真，直到3年半前的某日，在芬蘭南部郊區發現了一隻狐狸，覺得牠既神秘又有趣，自此迷上。隨後他花了長達3年的時間，追蹤4個狐狸家族和牠們的巢穴，最後才逐漸取得狐狸們的信任，對他卸下警戒。

經過長時間的相處，狐狸們似乎也習慣了伊恩的相機鏡頭，能夠怡然自得的在鏡頭前展現輕鬆的一面，伊恩也提到，小狐狸們對於外界十分好奇，只要與巢穴保持距離，躺在地上等待，狐狸寶寶就會主動靠近，無論是打呵欠伸懶腰，或是打鬧嬉戲，甚至調皮的鑽到汽車上遊玩的生動畫面，都被伊恩的鏡頭一一捕捉紀錄下來。

最後，伊恩也提醒，狐狸畢竟是野生動物，因此還是需要保持適當距離，避免牠們與人類過於親近，並呼籲大眾應該要尊重牠們的生活環境，不捕殺、不濫捕，讓萬物和平共存在這地球上。

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