海豹軟萌的外型受到不少人喜愛，但是你知道牠們是怎麼睡覺的嗎？網路上瘋傳一段海豹睡覺的療癒模樣，短短30秒畫面曝光後瞬間爆紅，相關貼文更在微博累積逾230萬次轉貼。

微博帳號《人民視頻》日前分享了一段約莫30秒的海豹入睡影片，畫面中可見一隻軟萌的淺色海豹立起身子，在水面上載浮載沉，接著使出「一秒入睡」神技，緩緩沉入水中，最後身子失去重心，直接「咚」的一聲仰躺在池底，過程中還彈了幾下，就像是鍋貼一樣，被無情的扔進了鍋；至於一旁的深色海豹早已睡翻，甚至一度翻身繼續睡。

畫面曝光後網友全被海豹療癒的睡姿給笑翻了，紛紛留言打趣笑說「好可愛，入睡速度讓人羨慕」、「像極了我喝醉了的樣子」、「這被鯊魚吃了都不知道啊」、「不知道的還以為牠們掛了」、「確定不是淹死嗎？都翻肚皮了」。

不過也有人好奇，「這會不會睡著睡著就淹死了」、「怎麼做到不嗆水的」；事實上，海豹是哺乳動物，並不能在水中呼吸，但牠們卻會將氧氣儲存在血液裡面，以威德爾海豹（Leptonychotes weddellii）為例，可在水下潛泳10至20分鐘，必要的時候憋上一小時也不會有大問題。然而遇上冬天，海面冰封，為了呼吸一口新鮮空氣，海豹們就必須用牙齒啃碎冰面，在厚厚的冰層上咬出個洞來換氣，實屬不易。