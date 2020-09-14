對於無法用常理解釋的超自然現象，大部分的人都秉持著「寧可信其有，不可信其無」的觀念。日前一名網友聽朋友說過「鬼差鐵鏈聲」的靈異故事，之後竟在鄰居家聽到，沒想到關心鄰居才發現自己糗大了！

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文轉述朋友的故事，該友人曾聽朋友說過，他陪阿公住院的時候半夜聽見「鐵鏈拖地聲」，本來想下床看看卻被阿公阻止，還叫他安靜睡覺不要管。隔天就發現隔壁房有人過世了，這才知道原來是鬼差來帶人了。

之後朋友搬入新家，竟經常在半夜聽到樓上傳來「鐵鏈拖地聲」，聯想到之前的故事，讓他心生恐懼。某次碰巧在電梯遇到樓上鄰居，立刻急問對方「你最近身體好嗎？」。並指出「經常在你家聽到鐵鏈聲，聽說那是鬼差要來帶人」。

鄰居聽了則傻眼表示「那是我家狗的狗鍊啦…」並解釋因為他上大夜班，怕狗關在陽台會叫，所以都將牠綁在客廳。讓原PO朋友尷尬直呼「結果是我詛咒人家快死了！」文章曝光後笑翻一票網友，紛紛留言「前面很毛後面笑死」、「真是要把鄰居氣死了」還有人也分享鐵鏈聲的相關故事「我在醫院手術房外等待親人手術中曾聽過鐵鍊聲」、「有聽過，沒多久斜對角鄰居就在辦喪事了」。