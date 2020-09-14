澳洲一隻座頭鯨日前被發現，在遷徙途中，誤入卡卡杜國家公園（Kakadu National Park）的東鱷魚河，專家擔心一旦這隻迷途座頭鯨擱淺，可能會成為鱷魚群們的現成佳餚，目前相關單位已經著手試圖幫助座頭鯨游回大海。

綜合外媒報導，上周有遊客在卡卡杜國家公園的東鱷魚河划船時，赫然發現座頭鯨的蹤跡，於是立刻回報相關單位。當地調查團隊獲報後也立即展開調查，發現有3隻座頭鯨因為迷路，順著東鱷魚河一路往內陸游，後來其中兩隻找到正確路線回到大海，唯獨一隻身長16公尺的座頭鯨還困在河中迷航。

海洋生態學家帕爾默（Carole Palmer）表示，這是澳洲從未發生過的事情，並指出，雖然座頭鯨照理說不會被鱷魚干擾，但是一旦牠被困在狹小的河道，且不幸在淺水處擱淺，牠的龐大身軀反而會害牠因此致命，屆時棲息在此處的鱷魚一擁而上，座頭鯨恐淪為鱷魚的美味佳餚。

據悉，這隻座頭鯨還停在內陸20公里處，相關團隊計畫先封閉河道，禁止船隻出入，再透過座頭鯨的錄音和船隻的吵雜聲，引誘牠往外海移動。