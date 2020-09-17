日本東京澀谷區的宮下公園（ミヤシタパーク、MIYASHITA PARK），近年來進行了大規模的開發計畫，結合了飯店和商業設施，自7月底開幕後就成了網紅的打卡勝地。不過日前卻被眼尖的網友起底，富麗堂皇的硬體設施底下藏了一個涵洞，是不少遊民的棲身處所，「一個公園，兩個世界」的超衝擊畫面讓不少人直呼根本是韓國電影《寄生上流》的真實版，讓人看了不勝唏噓。

日本網友あっきー在推特帳號「@amaterial」分享了兩張貧富差距極大的對比照片，只見美輪美奐的宮下公園，近來成了不少知名網紅和民眾的打卡熱點，然而一地之隔的地底涵洞卻是許多遊民的棲身之所，讓他不禁感嘆「誰能想到，底下是這種模樣，真的可以當成社會課本上的活教材了！」

畫面中可見，新落成不久的宮下公園綠草如茵，吸引不少民眾悠閒的漫步踏青，對比地底下的人行道涵洞，卻有不少遊民堆放了紙箱，毫無尊嚴的在這棲身暫居。

網友「九十九屋さんた（さかなや）」更在推特帳號「@tikutaku」發布一張照片，將宮下公園和涵洞進行巧妙取景，形成強烈的衝擊畫面，讓眾人驚呼「這是貨真價實的上級國民與下級國民的縮影啊」、「世間的縮影」、「奇幻作品也常看到這種天上人與地上人的設定」。