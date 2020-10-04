在這個甚麼都漲就只有薪水沒漲的年代，該怎麼開源節流是許多上班族最煩惱的事情。近日一名想要省錢的網友發現豆芽菜跟金針菇價格非常便宜，就是味道不是很好，想知道大家有沒有什麼推薦的料理方式。文章PO出後馬上釣出大批高手分享自己的獨門秘技。

一名網友在PTT的cookclub板以標題「豆芽菜、金針菇能做出美味料理嗎？」發文，表示他早上去逛市場後，發現豆芽菜、金針菇這兩樣蔬菜不但營養價值高，售價也都非常便宜，甚至可以讓一天餐費控制在40塊以內，無奈唯一缺點就是非常難吃，忍不住好奇向鄉民發問「有什麼料理或搭配什麼調味料能讓它們變好吃嗎？」。

文章曝光後引起不少網友的共鳴「豆芽菜味道很重，只能靠調味壓」、「基本上有豆芽菜就不可能美味」、「豆芽菜不喜歡」、「豆芽菜超噁心 嘔嘔嘔嘔嘔嘔」「豆芽菜麻煩的地方是那個根要花時間拔很懶」。

但也有許多料理達人分享自己的銷魂食譜「做成鹹水雞啊，胡椒粉再加下去就沒有難吃的食物了」、「鹽+黑胡椒+奶油 對這兩種食材都超搭」、「金針菇拌黑醋辣椒就很好吃」、「金針菇+洋蔥，倒入糖:醬油:水=1:2:6弄成一鍋，電鍋加一杯水放進去按下開關煮，跳起後燜半小時拿出來，香～拌飯拌麵都很好吃」。

還有人說「金金針菇根本懶人料理用，雞湯塊+燙金針菇就很好吃了」「我都拿來炒蒙古烤肉，喜歡什麼都丟下去」「金針菇+奶油+米or清or白酒+鹽or醬油+胡椒，包起來拿去烤神讚」「加麵粉，攪一攪，煎的恰恰。這真的好吃又有飽足感類似蔥麵粉煎」。