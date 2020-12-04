各地都有不同風俗民情，但有些卻會演變成陋習。對此，一名網友忍不住好奇發問，台灣的陋習有哪些？引發網友熱烈討論，許多人認為「違規」、「燒香和金紙」和「靠關係」三大點最讓人討厭，另宮廟文化放鞭炮吵鬧，也讓許多人不喜。

一名網友昨在PTT上發文表示，習俗是經過時間演進慢慢產生的，但很多到最後都會變調，因此讓他很好奇，說到台灣的陋習，大家會先想到什麼？貼文曝光後，立刻引發網友討論。

許多網友留言回應，「喜宴跟人討紅包」、「墳墓盤踞在美麗的山上」、「倚老賣老」、「燒紙錢、亂放鞭炮」、「既得利益說教，靠關係」、「聘金、買賣婚」、「交通亂象」、「頂樓加蓋違章卻合法違建」、「怕死，迷信」、「每年12月全台馬路挖起來，這習俗至少超過30年了吧」、「宮廟，情理法文化」、「一堆廟會舉著肅靜、迴避，後面8＋9吵吵鬧鬧」。

綜合網友的回應發現「違規」是最多人提出的，「違規，差不多方便就好」、「違規達人：我停一下而已，不能給個方便嗎？」、「違規仔還很大聲、不知羞恥檢討檢舉人跟警察」；「燒香、紙錢」則位居第二，「迷信、愛燒紙錢 」、「拜拜燒香鞭炮紙錢，迷信不環保又吵」；最後則是靠關係，「既得利益說教，靠關係」。

(中時新聞網)