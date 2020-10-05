有些人就算手機已經破舊不堪卻還是不願意換新，但或許他們捨不得的不是錢財，而是過去珍貴的回憶。日前一名曾擔任手機維修師的網友就分享自己過去幫一名阿伯修手機的故事，結局藏的超大顆「洋蔥」，讓許多網友為之動容。

一名網友日前在臉書分享，表示自己在手機還不是智慧型的年代曾經擔任過手機維修師，一天碰到一名來修手機的阿伯，他看了手機型號和品牌發現是業界以差出名的產品，因為維修起來肯定不簡單，便建議阿伯直接買新的。

阿伯聽了現場暴怒，一邊罵手機很爛又抱怨他服務不好，原PO也只能先無視他，繼續幫其他客人服務。直到快下班時，發現阿伯還坐在入口樓梯上，便好奇詢問阿伯不換手機的原因，阿伯這時一改之前火爆的態度，好聲好氣的求他幫忙，還表示多少錢都沒關係。原PO看阿伯態度誠懇，便心軟決定幫忙，最後花了1個多小時才終於修好。

結束後他請阿伯測試，他便用擴音點開了一段錄音檔，內容大概是一個女生在叮嚀一些事項，還有祝他父親節快樂。阿伯聽完之後紅了眼眶，向原PO解釋，因為他女兒前陣子因病過世，他只能透過這種方式才能聽到她的聲音，因為這款手機只能用手機內建空間撥放，沒辦法存記憶卡，所以阿伯才會到處求助。

原PO聽了之後心想，這隻手機就算修好也撐不久，下次阿伯再來他也應該不在這裡。於是就拿了一個空的記憶卡將這段錄音對錄下來，再交給阿伯，讓他以後只要用能放記憶卡的手機，就能再聽見女兒的聲音，阿伯聽了則高興的差點跪下來和他磕頭。

最後原PO也透露他會講這個故事的原因，是因為這個阿伯在前幾日過世了，才讓這段回憶湧上心頭，但也欣慰表示「現在他們應該在天上團圓了，阿伯一路好走啊！」文章曝光後逼哭不少網友，紛紛湧入留言「有洋蔥」、「半夜看到這篇文，覺得感人」、「謝謝您當時的選擇，這個後勁太強了」、「這好棒，你真的做了一件非常好非常美的事，謝謝你」。