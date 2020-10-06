鯊魚是海洋裡最兇猛的掠食者，但想到鯊魚的叫聲，大家似乎都沒什麼印象，只能聯想到經典電影《大白鯊》的主題曲。對此，一名網友日前就在PTT上面發問，想知道鯊魚的叫聲究竟是什麼，沒想到正解竟然超驚人！

一名網友日前在PTT八卦板以標題「鯊魚的叫聲是什麼？」發文，表示大自然界眾多的掠食者中，像是獅子、老虎都有凶猛的吼叫聲可以警告敵人，這讓他不禁想到，如果換成海洋中的最凶狠的鯊魚，究竟會怎麼叫呢？

文章曝光後引起網友討論，不少人紛紛開玩笑表示應該是美國紅遍全世界的兒童神曲「鯊魚寶寶」（baby shark）的旋律，或是諧音很近的台灣YouTube「愛莉莎莎」，還有人貼出網路之前瘋傳的惡搞影片。

有網也貼出之前有人惡搞的鯊魚叫聲影片。(影片來源/YouTube/爆料公社5.0/如遭刪除請見諒)

但實際上，鯊魚並沒有可以發出聲音的器官，這也是讓牠們可以在海裡像幽靈一樣穿梭的原因。但有來自紐西蘭的報導指出，有一種叫做頭絨毛鯊（Draughtsboard Shark）能發出類似大狗的叫聲，在紐西蘭的漁民中聞名，但目前還沒有人知道牠們是怎麼發出吠叫聲的。