台灣夜市美食百百款，加上價格便宜，吸引不少國內外旅客爭相到訪，不過日前就有一位彰化妹透露，偶然發現北部地瓜球竟然「多加一味」，讓她十分衝擊，貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO文透露自己是彰化人，「來北部讀書第一次看到地瓜球加梅粉好衝擊啊！很好吃，但第一次看到太驚奇了…」不禁好奇問道，「地瓜球你們還會加其他佐料嗎？梅粉、巧克力粉之類的…」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「加梅子粉超好吃的呀」、「巧克力」、「加煉乳好吃」、「有看過加海苔、巧克力粉的」、「只加梅粉，其他都是邪魔歪道」、「還有椒鹽、黑糖、花生粉、海苔，可可粉以外還可以加巧克力醬」、「加起司粉也好吃」、「梅粉跟椰子粉都好吃」、「覺得北部炸物很愛加梅子粉，薯條也是，雞排也是」、「地瓜球+胡椒鹽才是真理」。

不過也有一派網友認為「原味」才是王道，「我愛原味」、「當然原味啊！加什麼加啊」、「其實原味比較好吃」、「原味最對味」。