衝浪客為了完成每一次完美的海浪追逐，不得不面對深海未知的危險。一名衝浪選手日前獨自在海中央衝浪，卻一直聽見周遭有水花飛濺的聲音，最後透過無人機廣播警告才知道原來有一隻大白鯊已經盯上他，驚險逃過一劫。

澳洲一名衝浪客透過無人機的警告，幸運躲過大白鯊的攻擊。(影片來源/YouTube/Surf Life Saving NSW/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，澳洲新南威爾士衝浪救生組織（Surf Life Saving NSW）日前透過無人機監視海面，突然發現有一隻大白鯊圍著當地知名的32歲衝浪選手威爾金森（Matt Wilkinson）打轉，趕緊透過無人機廣播警告他。

威爾金森直到上岸看到當時的影片後，才意識到情況有多危險。可以看到他正在海面上划行的時候，有一隻巨大的大白鯊正在海面下虎視眈眈的盯著他，更曾試圖要撲向他的腿，幸好因不明原因又臨時改變主意。

威爾金森回憶起當時的情況表示，他在海中央時有好幾次都有聽到水花飛濺的聲音，但轉頭一看又什麼都沒看到，若不是無人機提醒，後果恐怕不堪設想。據了解，鯊魚其實並不太會主動攻擊人類，大都是誤認成海豹、海狗等生物，或是因為好奇才「輕輕咬一口」確認是不是食物而已。

但鯊魚畢竟是海洋中最凶猛的掠食者之一，牠們的攻往往對人類造成致命的傷害，根據澳洲塔龍加自然保護協會的鯊魚襲擊檔案顯示，光是今年已有6起致命的鯊襲事件。所以Surf Life Saving NSW今年才在澳洲共37處海灘設置無人機監測設施，已確保衝浪客的安全。