豆芽菜因為料理方便快速、營養價值高，加上菜價波動低，是不少家庭餐桌上常見的菜色，不過就有網友抱怨，自己每次炒豆芽菜時，不僅口感差，失敗率也高，不禁好奇「豆芽菜怎樣才好吃？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「cookclub板」PO文透露，每次炒豆芽菜時，到最後口感都十分軟爛，賣相也不佳，吃起來也沒外面店家炒得好吃，因此好奇問道「怎樣做豆芽菜會比較好？朋友說要用大火，但我用大火失敗率就很高…」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不能炒太久，整個煮好不超過3分鐘」、「去頭尾才好吃」、「滾水燙15秒，再下鍋翻炒一下就好」、「我豆芽都做成韓式涼拌小菜，很適合夏天吃」、「不大火的話，豆芽容易出水，口感就變爛爛的」、「豆芽菜加土豆麵筋下去炒很好吃，用中火炒就行了」、「去頭尾的鬚，好看又好吃。口感跟香氣差很多」。

另外也有內行人分享美味秘訣「去頭尾的鬚，少許油下韭菜末或是蔥末，香氣出來後放豆芽，加半碗水（吃飯碗）。蓋鍋蓋。水乾加少許奶油，下鹽黑胡椒。奶油化開拌勻起鍋。全程大火，用筷子炒不要用鍋鏟」、「大火炒的時候，放一點點米酒和水，沿著鍋緣慢慢地下，利用瞬間的蒸汽幫忙熟」、「挑乾淨頭尾，用一點點鵝油香蔥。還有從起鍋到盛盤的時間也要算進去，在六七分熟就要起鍋了。把盤子備好，流程走順，快炒的東西本來就看似簡單實際不簡單」、「起鍋前灑一點米酒會很像外面鐵板燒賣的」。