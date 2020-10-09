今年台灣發生好幾起比特犬攻擊事件，甚至讓農委會明令禁止飼養及進口比特犬和混血犬隻，引起民眾熱議。有網友就異想天開，想知道比特犬如果攻擊成年公獅會發生什麼事？有許多專業網友就對此展開精闢的分析。

一名網友在PTT八卦板以標題「比特犬攻擊成年公獅會怎樣」發文，表示看到那麼多案例，發現比特犬發狂起來真的沒有在管對方死活，而且一旦咬住就絕對不會鬆開，讓他不禁好奇直呼「這麼兇猛的比特犬如果遇到被稱為萬獸之王的獅子會發生什麼事？有掛嗎？」

文章曝光後幾乎所有的網友全都一面倒認為比特犬雖然兇猛但是要挑戰獅子還是有一定的難度「叫的機會都沒有直接秒殺」、「不要鬧了，打野狼都打不過了 還挑戰獅子」、「獅子：一塊肉撲了上來」、「在怎麼強還是人類的寵物，不像獅子可獨立在大自然生存」。

專業網有也跳出來分析「比特只是在狗裡很兇，但比特兇的主要只是忍耐力，一旦咬住死都不鬆口，但論咬合力跟實際承受傷害的能力，在狗裡都不算特高的。意思是，比特犬一旦咬住就不鬆口，但要達到讓牠鬆口的傷害沒有高到哪去，且比特犬咬合造成的傷害也沒到頂天的程度，隨便來匹狼都能虐比特犬，更別提獅子這種，一口就可以把比特的頭刁下來。」、「比特犬噁心的地方是進入戰鬥模式後幾乎沒有痛覺，簡單說就是喪屍化，戰鬥力就普通而已。」

但也有人指出，比特犬雖然拚不過獅子，但是狗的膽子有時候比野生動物還大，因為野生動物會計算代價，如果受傷會影響獵食能力，沒有獵食能力就完蛋了，所以雖然能打贏，但可能還是會受到一定程度的傷。