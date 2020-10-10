新鮮甜美的生魚片是不少老饕的最愛，沾點醬油和哇沙米，大口咬下，幸福感油然而生。不過日前就有網友不禁好奇「吃到飽餐廳的生魚片跟單點生魚片差在哪？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「吃到飽餐廳的生魚片跟單點生魚片差在哪？吃到飽餐廳的就像是晶華柏麗廳、君悅凱菲屋；單點的話就是魚種選擇比較多。吃起來有差嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，沒想到眾人答案一面倒，紛紛留言回應「沒差啊！台灣人只吃鮭魚」、「差在擺盤，其實吃不出來」、「反正不懂吃的只知道鮭魚而已，沒啥差」、「我覺得沒差，至少吃不出來」、「可能產地不同吧，智利、北海道、挪威」、「台灣的鮭魚百分之九十都挪威的啦」、「都是蛋白質，不要分這麼細」。

過去就有網友分享位於屏東恆春後壁湖的生魚片店家，一大盤超澎湃的生魚片大餐，有鮭魚、鮪魚、旗魚及黃金鯡魚等，數量將近60片左右，而且每一片都很厚實，重點是只要新台幣300元，讓不少網友驚呼連連，大讚「南部就是讚，便宜又大碗」、「在台北熱炒店這樣就要1000元了吧」、「後壁湖都那個價，40片200元之類的」、「那邊的海鮮真的便宜到一個極致」。