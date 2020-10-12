文化古蹟可以讓現代的人們了解古時候所發生過的事件，但在參觀的時候千萬不要因為想要紀念品，就隨手撿一塊當地的石頭或其他物品回家。加拿大一名女子到龐貝古城遊覽時，撿了幾塊碎片回家留念，沒想到竟因此衰運纏身15年，讓她嚇到寫信懺悔並寄還該碎片。

根據外媒報導，這名加拿大女子妮可（Nicole）曾在2005年時到龐貝古城旅遊，當時她年僅20多歲，回家前順手撿了2塊馬賽克磁磚、雙耳瓶碎片和1塊陶瓷碎片留做紀念，沒想到這個「偷竊」的動作卻是她衰運連連的開端，之後15年內，妮可罹患了2次乳腺癌，最後切除雙乳治療，家人也面臨了財務困難。

妮可將這一連串的噩運的原因歸咎於她偷了龐貝古城文物，因此嚇得趕緊寫下懺悔信，連同那些文物一起寄到義大利南部龐貝一間旅行社，信中她提到自己當初只是想擁有一段「沒人能擁有的歷史」，但這些紀念品卻有著太多的負能量，「和那片被毀滅的土地有關」，並且聲稱自己已經得到教訓，「我們是好人，我不想將這個詛咒傳承給我的家人或孩子」。

此外，一對加拿大夫妻也寫信寄回當初偷拿的石頭，「我們沒有考慮到因維蘇威火山爆發而受害的那些可憐靈魂所遭受的痛苦，很抱歉，請原諒我們做出糟糕的選擇，願祂們的靈魂安息」。事實上，多年來龐貝古城的文物就經常遭到遊客偷竊，因此當地政府還建立了一座展示博物館，來擺放這些失而復得的文物。