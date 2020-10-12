這不是狗是熊吧！美國俄亥俄州一對夫妻，2年前遇到10周大的秋田犬(Akita)，對牠一見鍾情，兩人便決定養牠，原以為牠的體型就跟普通秋田犬差不多，沒想到養了半年後，牠竟旋風式成長，體型大得像一隻「小熊」一樣，女主人完全報不動牠。

Aujourd'hui, sa maîtresse ne peut même plus le prendre dans ses bras 😮 由 Wamiz 發佈於 2018年4月26日 星期四

綜合外媒報導，女飼主史威格（Danielle Schweiger）與丈夫2年前，遇到10周大的黑白秋田犬寶寶，便決定養牠並取名為「Bear」，為了記錄愛犬的變化，每個月都會進行成長拍攝，但是過了半年以後，夫妻倆才發現不對勁，Bear體型「暴風式」的不斷長大，身形幾乎是普通秋田犬一倍大，

Bear不僅體型變大而已，狗毛甚至又厚又蓬鬆，史威格將牠抱起時，幾乎快看不到她的臉，好像在抱一隻小熊一樣，而史威格也表示，雖然愛犬長得非常大，照顧起來也不容易，但巨大的體型卻讓他們非常好認，「我們認為不管牠長到多大，體型就能證明牠是我們的孩子，是個新穎又可愛的方法」。

史威格也提到，Bear完全不知道自己有多大隻、有多高，經常會把她撲倒，甚至是撞到她的腿，不過雖然Bear體型很大，但牠眼神卻絲毫不兇猛，甚至非常的溫柔，「Bear的個性很沉穩，我們很幸運能擁有牠，牠不僅盡全力保護我們，也是我們全方位的好朋友」。