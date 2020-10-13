不少主人會訓練狗，吃飯時必須聽指令才能開動，有些飼主甚至還會訓練特殊命令，例如在狗鼻頭頂餅乾等。國外有一名女飼主，日前訓練狗用鼻頭頂「訂婚鑽戒」，打算拍一張照片炫耀，原本狗還非常聽話的定格，沒想到下一秒她瞬間崩潰。

影片被上傳至《Reddit》，在網路上引發瘋傳，只見女主人養了2隻狗，當時她疑似想拍訂婚戒指照，且不單單只是戴在手上拍照留念，因此便想訓練其中一隻黃金獵犬頂鑽戒，而原本她都是拿餅乾讓愛犬用鼻頭頂住，直到她發出「吃」的指令後才能吃，狗也都非常的聽話，因此便想嘗試看看。

女主人便讓愛犬用鼻頭頂住鑽戒，而金毛也乖乖的聽指令，當時女主人也非常滿意，隨即想將畫面拍下，沒想到另一隻狗竟突然吠了一聲，金毛好像被觸發了一樣，竟張開大口把鑽戒吃進去，當下讓女主人非常驚恐，趕緊將手機放下，而之後如何不得而知。

這一段狗吃鑽戒的影片，獲得3.1萬人按讚，不少人笑著說「史上最貴的狗餅乾」、「金毛很懂吃喔」、「平時把餅乾放在鼻子上訓練，狗一定會誤以為是狗餅乾啊」，還有人痛批狗主人不負責任，為了要拍一張美照，竟然讓狗吃進異物，曝於危險當中。