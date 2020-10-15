現代人幾乎人手一機，聯繫管道更加多元又即時，一名女網友就透露，早上睡醒時突然收到爸爸傳來的訊息，點開一看竟然是張「巨大鮑魚」照片，最傻眼的是，爸爸的形容方式讓她哭笑不得，直呼「為什麼要拿我的頭來比…」

原PO日前在論壇網站《Dcard》PO文表示，看見手機上傳來爸爸的LINE訊息，寫著「阿公買了一顆巨大鮑魚，跟妳的頭一樣大，爸爸第一次看到那麼大的鮑魚～」好奇心十足的原PO立刻點開訊息，一張超巨大鮑魚的照片立刻印入眼簾，讓她相當震驚，頓時睡意全消。

不過她也無奈表示「生平第一次看到有爸爸拿女兒的頭，和鮑魚做比較…」最後她乾脆回傳一張自拍照給爸爸，自嘲「有一樣嗎？」逗得爸爸哈哈大笑。

貼文一出，網友全笑翻了，紛紛留言直呼「跟你的頭一樣大？快笑死」、「爸爸好可愛喔！親子感情很好才有這樣的互動」、「你應該買一個白象拔蚌回敬回敬」。

也有許多人被如此巨大的鮑魚給看傻了，「真的是！大鮑魚」、「好大！我也沒看過這麼大的鮑魚，感覺不好咬」、「小時候住在澎湖都沒看過那麼大的，好酷哦」、「那麼大隻會好吃嗎」。