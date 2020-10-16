主人被毛孩耍了！美國亞利桑那州一名飼主，養了2隻狗及2隻貓，牠們相處都非常融洽，豈料一日他走到房間時，發現其中一隻橘貓趴在地毯上，而前肢居然斷了兩截，像是被切斷了一樣，嚇得他趕緊上前查看，才發現自己白擔心一場。

Nearly had a heart attack. pic.twitter.com/oWFb9kT8hB — i drink good (@aleashuhh) October 6, 2020

居住在鳳凰城 (Phoenix)的飼主@aleashuhh，日前進到房間時，發現愛貓羅伊（Rory）安靜的趴在地毯上，沒想到前肢竟斷成兩截，看起來像是被砍斷的，嚇得他趕緊靠近查看，才發現是烏龍一場，原來當時愛貓折起其中一腳的前肢，而他看到的「斷肢」，其實是狗玩具。

再者，狗玩具的顏色與形狀，恰好與貓的顏色相似，又剛好放在羅伊的腳前，讓飼主@aleashuhh第一眼看到才會誤會被嚇到，而狗玩具看似貓掌的部位，其實是骨頭的啃痕，讓主人在推特無奈寫下「差點心臟病發作」，而當時愛貓還露出「幹嘛大驚小怪」的表情，形成非常有趣的畫面。

此篇PO文獲得67.9萬人按讚，不少人笑瘋表示「快樂萬聖節」、「橘貓折手手還只折一邊，根本故意的啊」、「貓皇的表情好像在說『你有什麼問題嗎？看起來好像見鬼了』」、「最強萬聖節造型」、「這個玩具也太剛好了吧！那個位置、顏色、形狀，牠們聯手起來整主人的吧！」。